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16 серпня 2021, 17:24 7

В КМДА скаржаться, що через кримінальне переслідування у столиці паралізована евакуаторна служба

16 серпня 2021, 17:24 7
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Фото з відкритих джерел
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На тлі повідомлення про підозру керівництву і низці працівників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА роботу інспекції паралізовано

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Мене поінформовано, що наразі Інспекція обезголовлена і практично паралізована. Сервери і робочі станції Інспекції вилучені. Евакуація автомобілів, які суттєво перешкоджають дорожньому руху, не здійснюється. Водії безкарно паркуються на тротуарах і смугах громадського транспорту, — зауважив заступник голови КМДА.

Він також закликав до відновлення роботи інспекції.

... необхідно якнайшвидше відновити діяльність Інспекції. Хаос на вулицях, безлад на в’їздах у лікарні, запарковані смуги громадського транспорту і анархія на пішохідних переходах — неприпустимі, — вказав Усов.

Як повідомлялося, МВС та Генпрокуратура взялися за керівництво столичної інспекції з паркування. МВС спільно з Генпрокуратурою повідомили про підозру керівництво і ряд працівників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА.

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