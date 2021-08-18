Правоохоронці прийшли з обшуками до Департаменту освіти КМДА

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Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook директора Департаменту Олени Фіданян.

"У Департаменті обшук", - написала Фіданян у соцмережі.

Хто саме з силовиків і в рамках якої справи проводить обшуки не уточнюється

Нагадаємо, що 17 серпня правоохоронці провели обшук в управлінні освіти Святошинської районної державної адміністрації Києва, за підсумками якого начальнику управління було повідомлено про підозру в розтраті коштів міського бюджету, виділених на реконструкцію навчальних закладів.