Суміщення посад мера Києва та голови КМДА порушує конституційний принцип поділу влади, - експерт

Розділення посад мера Києва і голови Київської міськдержадміністрації необхідно зробити хоча б тому, що нинішня ситуація порушує один з основних конституційних принципів поділу влади

Таку думку висловив політичний експерт, заступник директора Українського інституту політики Кирило Молчанов на круглому столі "Управління Києвом: як знайти баланс між господарською діяльністю КМДА і політикою", проведеному за ініціативи депутата Київради від "Слуги народу", голови міжфракційного об'єднання "Успішний Київ" голови постійної комісії Київради з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислава Трубіцина.

"Біда в тому, що всі ці роки у нас існує правова колізія. Адепти ідеї суміщення двох посад - мера і глави адміністрації посилаються на рішення Конституційного Суду від 2003 року, де роз'яснили, що Київ – це унікальний випадок, де орган виконавчої влади поєднує функцію місцевого самоврядування в плані його виконавчих повноважень, а противники посилаються на зміну в закон про столицю місто-герой Київ від 2010 року", - зазначив експерт.

За його словами, з цього часу "і тягнеться весь цей анахронізм, який давним-давно пора розрубати". "Мало хто говорить, але у нас один з функціональних обов'язків міської адміністрації - не тільки представлення органів центральної влади на місцях, а й вони зобов'язані контролювати, як місцеве самоврядування дотримується Конституції і законів України", - нагадав Молчанов.

"А якщо у нас ці дві посади мера міста і голови КМДА – це одна людина, то як він буде сам себе контролювати і сам за собою стежити? Тому, ми бачимо, що подібна ситуація не веде до нормальної роботи місцевого самоврядування", - додав заступник директора Українського Інституту політики.

З точки зору конституційності, вважає Молчанов, потрібно "привести закон про столицю у відповідність з Основним законом. З точки зору функціоналу однозначно необхідний поділ цих посад, як мінімум через те, що нинішній стан порушує один з основних конституційних принципів поділу влади".

"Голова КМДА у нас представляє одночасно і виконавчу владу, і місцеве самоврядування. Це некоректно навіть по відношенню до інших міст, чомусь Київ знаходиться в привілейованому становищі", - підсумував експерт.

Зі свого боку ініціатор круглого столу Владислав Трубіцин зазначив, що в разі, коли одна людина займається і політикою, і господарським порядком денним, як це сьогодні відбувається в Києві, він не може зробити вибір на користь киян, а займається замість цього політичним наративом.

"Голова КМДА і виконавча влада займаються політикою і в результаті цього господарська діяльність в місті навіть не на другому місці", - заявив Трубіцин.

При цьому він додав, що зараз КМДА конфліктує з Офісом президента і Кабінетом міністрів і тому "неможливо забезпечити повноцінну участь Києва в загальнодержавних проектах".

Нагадаємо, раніше Трубіцин заявляв, що КМДА, яка є виконавчою владою в столиці, працює абсолютно неефективно і вимагає повного перезавантаження.

"Я точно розумію, що на сьогоднішній день виконавча влада КМДА працює неефективно і кожен киянин це бачить. Ми всі живемо в цьому місті, ми кожен день ходимо по вулицях і бачимо, що місто просто руйнується", - заявив Трубіцин.