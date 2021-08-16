МВС та Генпрокуратура взялися за керівництво столичної інспекції з паркування
МВС спільно з Генпрокуратурою повідомили про підозру керівництво і ряд працівників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм заступника очільника КМДА Костянтина Усова
Він уточнив, що наразі слідство перевіряє "факти нібито перевищення службового становища керівництвом Інспекції у 2019-2020 рр".
Усов запевнив, що КМДА відкрита до органів досудового розслідування. Діє принцип повної готовності до співпраці с правоохоронцями.
Нагадаємо, що зранку 16 серпня у департаменті КМДА проводять обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту
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