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16 серпня 2021, 13:16 199

МВС та Генпрокуратура взялися за керівництво столичної інспекції з паркування

16 серпня 2021, 13:16 199
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Фото з відкритих джерел
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МВС спільно з Генпрокуратурою повідомили про підозру керівництво і ряд працівників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм заступника очільника КМДА Костянтина Усова

Він уточнив, що наразі слідство перевіряє "факти нібито перевищення службового становища керівництвом Інспекції у 2019-2020 рр".

Усов запевнив, що КМДА відкрита до органів досудового розслідування. Діє принцип повної готовності до співпраці с правоохоронцями.

Нагадаємо, що зранку 16 серпня у департаменті КМДА проводять обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту

МВС Офіс генпрокурора КМДА кримінальна справа розслідування

 
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