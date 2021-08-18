У Києві СБУ викрила протиправну діяльність керівництва "Житлоінвестбуд-УКБ"

Фото: СБУ

В столиці Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання коштів, призначених для відновлення шкіл і дитячих садків

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними слідства, керівництво КП "Житлоінвестбуд-УКБ" налагодило схему привласнення коштів, призначених для відновлення столичних дитячих садочків та шкіл.

За попередніми даними, з бюджету міста протиправно вивели майже 30 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Організатори "схеми" діяли через підконтрольні підприємства, які вони залучили до виконання капітальних будівельних та ремонтних робіт як підрядні організації. Проте роботи виконували частково і не в повному обсязі, до того ж за суттєво завищеними розцінками. Траплялося, що деякі роботи не виконувалися взагалі.

Правоохоронці провели 11 обшуків в офісних приміщеннях, за адресами фактичних місць мешкання посадових осіб підприємства та співробітників підконтрольних комерційних структур. У ході обшуків вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки.

Обшук проведено й у кабінеті одного із заступників Голови КМДА, який є куратором вказаного комунального підприємства", - повідомили оперативники.

Наразі у межах кримінального провадження призначено будівельно-технічні та економічні експертизи для встановлення збитків, завданих міському бюджету.

Нагадаємо, 16 серпня у Києві прокуратура прийшла з обшуками до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за фактом розтрати пів мільйона гривень, виділених на закупку шкільних меблів.

Також 16 серпня у департаменті КМДА проводили обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту.