На Кіровоградщині чоловіка обвинувачують у сексуальному насильстві над чотирма дівчатами

Фото: прокуратура Кіровоградської області

На Кіровоградщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 29-річного жителя Олександрії, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над чотирма неповнолітніми дівчатами

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, упродовж 2023–2026 років чоловік ґвалтував двох із них, примушував до створення дитячої порнографії та залучав одну з потерпілих до пошуку інших дітей. Обвинувачений перебуває під вартою.

Чоловік знайомився з дітьми, зокрема через Telegram, після чого маніпулював ними, застосовував фізичне насильство та психологічний тиск, а також формував залежність від себе.

Загалом від його дій, за даними правоохоронців, постраждали четверо дівчат. Двом із них не виповнилося 14 років.

Слідство встановило, що двох дівчат чоловік неодноразово ґвалтував і примушував створювати матеріали із зображенням дитячої порнографії. Ще двоє потерпілих зазнали сексуального насильства. Одну з дівчат він також примушував залучати до цього інших дітей.

Під час розслідування у телефоні обвинуваченого виявили 35 фото- та відеофайлів з ознаками дитячої порнографії.

Дії чоловіка кваліфікували за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення неповнолітніх, примушування до участі у створенні дитячої порнографії та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Обвинувальний акт скерували до суду. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.