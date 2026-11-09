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09 листопада 2026, 21:15

На Кіровоградщині чоловіка обвинувачують у сексуальному насильстві над чотирма дівчатами

09 листопада 2026, 21:15
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Фото: прокуратура Кіровоградської області
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На Кіровоградщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 29-річного жителя Олександрії, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над чотирма неповнолітніми дівчатами

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2023–2026 років чоловік ґвалтував двох із них, примушував до створення дитячої порнографії та залучав одну з потерпілих до пошуку інших дітей. Обвинувачений перебуває під вартою.

Чоловік знайомився з дітьми, зокрема через Telegram, після чого маніпулював ними, застосовував фізичне насильство та психологічний тиск, а також формував залежність від себе.

Загалом від його дій, за даними правоохоронців, постраждали четверо дівчат. Двом із них не виповнилося 14 років.

Слідство встановило, що двох дівчат чоловік неодноразово ґвалтував і примушував створювати матеріали із зображенням дитячої порнографії. Ще двоє потерпілих зазнали сексуального насильства. Одну з дівчат він також примушував залучати до цього інших дітей.

Під час розслідування у телефоні обвинуваченого виявили 35 фото- та відеофайлів з ознаками дитячої порнографії.

Дії чоловіка кваліфікували за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення неповнолітніх, примушування до участі у створенні дитячої порнографії та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Обвинувальний акт скерували до суду. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.

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