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09 листопада 2026, 21:25

Відключення світла 10 листопада: в Укренерго назвали графіки

09 листопада 2026, 21:25
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Фото з відкритих джерел
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В Україні через наслідки російських атак продовджуються обмеження електроенергії. Енергетики назвали графіки

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

В Україні у вівторок, 10 листопада, у частині регіонів цілодобово діятимуть такі обмеження споживання електроенергії:

• для промисловості – графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг).

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - кажуть в Укренерго.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

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