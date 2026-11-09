Відключення світла 10 листопада: в Укренерго назвали графіки
В Україні через наслідки російських атак продовджуються обмеження електроенергії. Енергетики назвали графіки
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
В Україні у вівторок, 10 листопада, у частині регіонів цілодобово діятимуть такі обмеження споживання електроенергії:
• для промисловості – графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг).
"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - кажуть в Укренерго.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.
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