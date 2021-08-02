Інформацію про зустріч Зеленського з Чаусом в Офісі Президента спростували

Війна головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака та міністра оборони Андрія Тарана закінчилася звільненням першого. Але другому рано радіти

Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині

22 липня 2021

Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася

Аварія на рівненському хімічному підприємстві обійшлася без жертв, постраждалих та серйозного забруднення навколишнього середовища – але залишила по собі кілька неприємних питань.