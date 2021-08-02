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02 серпня 2021, 21:41 26

Інформацію про зустріч Зеленського з Чаусом в Офісі Президента спростували

02 серпня 2021, 21:41 26
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Фото з відкритих джерел
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Президент України не зустрічався із колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом, якого підозрюють у хабарництві

Про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Президент України не зустрічався із суддею Чаусом, — написав Никифоров.

Як повідомлялося, ексгенпрокурор заявляє, що Зеленський вже двічі зустрічався з Чаусом.

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