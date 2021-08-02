СБУ заявила про нейтралізацію осередку проросійської організації, яку контролював нардеп
Служба безпеки України внаслідок спецоперації в Харковіі, Лисичанську та Сєвєродонецьку нейтралізувала "силовий осередок" проросійської організації, який за даними правоохоронців контролював нардеп Верховної Ради
Про це пише RegioNews з посиланням на прес – службу спецслужби.
"Громадська організація" розхитувала суспільно-політичну ситуацію на сході України", - зазначають в СБУ.
Встановлено, що у березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом "кураторів", дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів та спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку.
Під час обшуків у її учасників вилучили:
холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів
інструкцію з підготовки членів угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів
велику партію канабісу та обладнання для його вирощування
Лідеру угруповання повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що у березні СБУ зупинила масштабну схему фінансування терористичної "ЛНР”