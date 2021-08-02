СБУ заявила про нейтралізацію осередку проросійської організації, яку контролював нардеп

Служба безпеки України внаслідок спецоперації в Харковіі, Лисичанську та Сєвєродонецьку нейтралізувала "силовий осередок" проросійської організації, який за даними правоохоронців контролював нардеп Верховної Ради

Про це пише RegioNews з посиланням на прес – службу спецслужби.

"Громадська організація" розхитувала суспільно-політичну ситуацію на сході України", - зазначають в СБУ.

Встановлено, що у березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом "кураторів", дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів та спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку.

Під час обшуків у її учасників вилучили:

холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів

інструкцію з підготовки членів угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів

велику партію канабісу та обладнання для його вирощування

Лідеру угруповання повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що у березні СБУ зупинила масштабну схему фінансування терористичної "ЛНР”