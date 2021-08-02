Стало відомо з ким з депутатів пов'язана організація, яку нейтралізувала СБУ
Депутатом, який контролював діяльність нейтралізованої Службою безпеки України «проросійської організації» виявився представник фракції «Опозиційна платформа за життя» Ілля Кива
Як передає RegioNews, цей факт політик визнав у відеозверненні на власній сторінці у Facebook.
За його словами, йдеться про організацію "Патріоти за життя". Кива відкидає закиди СБУ щодо проросійськості організації.
"Справа про яку заявляє СБУ побудоване на брехливих свідченнях", - зауважив Кива
Нагадаємо, що Служба безпеки України 2 серпня заявила, що внаслідок спецоперації в Харковіі, Лисичанську та Сєвєродонецьку була нейтралізовано "силовий осередок" проросійської організації, який за даними правоохоронців контролював нардеп Верховної Ради
"Громадська організація" розхитувала суспільно-політичну ситуацію на сході України", - зазначають в СБУ