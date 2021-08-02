Стало відомо з ким з депутатів пов'язана організація, яку нейтралізувала СБУ

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Депутатом, який контролював діяльність нейтралізованої Службою безпеки України «проросійської організації» виявився представник фракції «Опозиційна платформа за життя» Ілля Кива

Як передає RegioNews, цей факт політик визнав у відеозверненні на власній сторінці у Facebook.

За його словами, йдеться про організацію "Патріоти за життя". Кива відкидає закиди СБУ щодо проросійськості організації.

"Справа про яку заявляє СБУ побудоване на брехливих свідченнях", - зауважив Кива

Нагадаємо, що Служба безпеки України 2 серпня заявила, що внаслідок спецоперації в Харковіі, Лисичанську та Сєвєродонецьку була нейтралізовано "силовий осередок" проросійської організації, який за даними правоохоронців контролював нардеп Верховної Ради

"Громадська організація" розхитувала суспільно-політичну ситуацію на сході України", - зазначають в СБУ