Вперше за 30 років РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Подібний документ з'явився вперше
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Загалом у стратегії більше 250 пунктів. Але вони зводяться до того, що Україна позиціонує себе як активного учасника міжнародної політики; формує архітектуру безпеки в регіоні та світі; є країною нових економічних можливостей.
Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності, - зазначив Кулеба.
За його словами, раніше через відсутність стратегії України проходила через "хитання з одного боку в іншу".
У документі визначено мету зовнішньої політики - утвердження України в світі як сильної і авторитетної європейської країни. Стратегія також визначає шість пріоритетних напрямків:
Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.
Протидія агресивної політики Російської Федерації.
Курс на членство в ЄС і НАТО.
Просування українського експорту і залучення інвестицій.
Захист прав та інтересів громадян України за кордоном.
Просування позитивного іміджу України в світі.
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