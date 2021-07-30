Вперше за 30 років РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Загалом у стратегії більше 250 пунктів. Але вони зводяться до того, що Україна позиціонує себе як активного учасника міжнародної політики; формує архітектуру безпеки в регіоні та світі; є країною нових економічних можливостей.

Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності, - зазначив Кулеба.

За його словами, раніше через відсутність стратегії України проходила через "хитання з одного боку в іншу".

У документі визначено мету зовнішньої політики - утвердження України в світі як сильної і авторитетної європейської країни. Стратегія також визначає шість пріоритетних напрямків:

Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.

Протидія агресивної політики Російської Федерації.

Курс на членство в ЄС і НАТО.

Просування українського експорту і залучення інвестицій.

Захист прав та інтересів громадян України за кордоном.

Просування позитивного іміджу України в світі.

Як повідомлялося, 27 липня Зеленський здійснив кадрові зміни в РНБО.

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