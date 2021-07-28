РНБО на цьому тижні розгляне тарифи на електроенергію для населення - Зеленський

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Рада національнох безпеки та оборони розгляне питання тарифів на електроенергію для населення.

Як передає Regionews про це на брифінгу в рамках форуму "Україна 30" заявив Президент України Володимир Зеленський

Глава держави вважає, що слід зробити все можливе аби не допустити підвищення тарифів. Він підтвердив, що з 1 серпня подорожчання електроенергії для населення не буде

"Я попросив винести на РНБО питання тарифів для населення на цьому тижні…Я вважаю, що в нас є люди, які не можуть сплачувати навіть 1,68 за кіловат. Тому РНБО буде розглядати можливе зниження вартості електроенергії для цих людей", - резюмував Глава держави.

Нагадаємо, що Уряд планує 28 липня продовжити ціну на електрику для населення в 1,68 за кіловат до кінця серпня