РНБО на цьому тижні розгляне тарифи на електроенергію для населення - Зеленський
Рада національнох безпеки та оборони розгляне питання тарифів на електроенергію для населення.
Як передає Regionews про це на брифінгу в рамках форуму "Україна 30" заявив Президент України Володимир Зеленський
Глава держави вважає, що слід зробити все можливе аби не допустити підвищення тарифів. Він підтвердив, що з 1 серпня подорожчання електроенергії для населення не буде
"Я попросив винести на РНБО питання тарифів для населення на цьому тижні…Я вважаю, що в нас є люди, які не можуть сплачувати навіть 1,68 за кіловат. Тому РНБО буде розглядати можливе зниження вартості електроенергії для цих людей", - резюмував Глава держави.
Нагадаємо, що Уряд планує 28 липня продовжити ціну на електрику для населення в 1,68 за кіловат до кінця серпня
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