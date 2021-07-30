Впервые за 30 лет СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Подобный документ появился впервые
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Всего в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.
Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности, - отметил Кулеба.
По его словам, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания из стороны в сторону".
В документе определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений:
Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Противодействие агрессивной политике Российской Федерации.
Курс на членство в ЕС и НАТО.
Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.
Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом.
Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
Как сообщалось, 27 июля Зеленский осуществил кадровые изменения в СНБО.
Отдельно, Зеленский ввел нового главнокомандующего ВСУ в состав СНБО.