Впервые за 30 лет СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Всего в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.

Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности, - отметил Кулеба.

По его словам, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания из стороны в сторону".

В документе определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений:

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Противодействие агрессивной политике Российской Федерации.

Курс на членство в ЕС и НАТО.

Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.

Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом.

Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

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