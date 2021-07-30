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30 июля 2021, 18:52 5

Впервые за 30 лет СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины

30 июля 2021, 18:52 5
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Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Подобный документ появился впервые

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Всего в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.

Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности, - отметил Кулеба.

По его словам, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания из стороны в сторону".

В документе определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений:

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Противодействие агрессивной политике Российской Федерации.

Курс на членство в ЕС и НАТО.

Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.

Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом.

Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Как сообщалось, 27 июля Зеленский осуществил кадровые изменения в СНБО.

Отдельно, Зеленский ввел нового главнокомандующего ВСУ в состав СНБО.

СНБО стратегия документ Дмитрий Кулеба МИД

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