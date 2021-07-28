Зеленський увів нового головнокомандувача ЗСУ до складу РНБО
Президент України Володимир Зеленський ввів до складу РНБО новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного замість Руслана Хомчака
Відповідний указ №325/2021 опублікували на сайті Офісу президента, повідомляє RegioNews.
"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Р. Хомчака", - йдеться в указі.
Водночас Зеленський ввів до складу РНБО новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Залужного Валерія Федоровича - головнокомандувача Збройних сил України", — йдеться в указі.
Нагадаємо, що напередодні було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та призначено його першим заступником секретаря РНБО.
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