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28 липня 2021, 20:06 5

Зеленський увів нового головнокомандувача ЗСУ до складу РНБО

28 липня 2021, 20:06 5
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський ввів до складу РНБО новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного замість Руслана Хомчака

Відповідний указ №325/2021 опублікували на сайті Офісу президента, повідомляє RegioNews.

"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Р. Хомчака", - йдеться в указі.

Водночас Зеленський ввів до складу РНБО новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Залужного Валерія Федоровича - головнокомандувача Збройних сил України", — йдеться в указі.

Нагадаємо, що напередодні було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та призначено його першим заступником секретаря РНБО.

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РНБО президент ЗСУ Руслан Хомчак указ

 
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