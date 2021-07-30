Разумков знову не прийде на засідання РНБО

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не братиме участь у виїзному засіданні Ради національної безпеки і оборони України в Донецькій області в п'ятницю у зв'язку з триваючою робочою поїздкою на півдні України.

Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що робоча поїздка планувалася до засідання Ради нацбезпеки.

"На жаль, я не встигаю. Якщо не помиляюся, засідання вже почалося або незабаром має почнеться. Відрядження планувалося два тижні тому, офіційні матеріали з'явилися більше тижня тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг вже скасувати свою робочу поїздку і в Миколаївську, і в Одеську області, я звик виконувати те, що я обіцяю", - заявив спікер

Разумков з триденним робочим візитом (з 28 по 30 Липня) відвідує Одеську і Миколаївську області.

Секретар РНБО Олексій Данилов у п'ятницю, 30 липня, проведе виїзне засідання Ради в Донецькій області, планується розгляд восьми питань.

Це не перший випадок, коли Разумков не спадає на РНБО. Зокрема, в березні він був відсутній у зв'язку з відрядженням. Спікер тоді пояснював, що його поїздка планувалася до засідання Ради