Данілов розкрив подробиці порядку денного завтрашнього засідання РНБО
Завтрашнє засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться на території Донецької області. Данілов назвав головні питання
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.
Засідання, яке відбуватиметься завтра, буде відбуватися на території Донецької області, - заявив секретар РНБО.
Як відзначив посадовець, згідно з порядком денного, планується розглянути вісім питань, серед яких:
питання енергетичного сектору;
питання медицини;
питання води;
та інші.
Данілов додав, що відповідна практика буде регулярною, аби залучати до засідань РНБО органи самоврядування.
Як повідомлялося, 28 липня президент Зеленський зазначив, що РНБО на цьому тижні розгляне тарифи на електроенергію для населення.
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