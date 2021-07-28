08:34  28 липня
Коронавірус в Україні: 717 нових випадків за добу
10:36  28 липня
На Луганщині у пожежі згоріло майже 20 га сухої трави
08:11  28 липня
На Донбасі чотири обстріли українських позицій за минулу добу, три – від початку нової
UA | RU
UA | RU
28 липня 2021, 11:58 4

28 держав і міжнародних організацій мають намір взяти участь у саміті Кримської платформи – Кулеба

28 липня 2021, 11:58 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вже 28 держав та міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві. Міністр вважає, що це є свідченням формування міжнародної коаліції з деокупації півострова

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews з посиланянм на Укрінформ.

Станом на зараз вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів і членів уряду, - сказав Кулеба.

Міністр вважає, що це є свідченням формування міжнародної коаліції з деокупації півострову.

Кулеба додав, що у саміті Кримської платформі очікується участь усіх провідних держав-партнерів України в Європі і Північній Америці.

Крим для Росії вже став чемоданом без ручки. Кримська платформа перетворить його на непідйомний вантаж, - наголосив глава МЗС.

За результатами саміту буде підписана Кримська декларація, текст якої майже узгоджений.

Як повідомлялося, 24 березня Зеленський підписав Стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму.

Нагадаємо, дата проведення саміту "Кримської платформи" стала відома ще 18 січня. На саміті планують ухвалити рішення по деокупації півострова.

Крим Кримська платформа саміт Дмитро Кулеба МЗС

У МЗС спростували потенційний розворот України на Cхід
19 липня 2021, 17:10
У Кабміні хочуть видворити усіх росіян, які незаконно потрапили на територію Криму
10 липня 2021, 11:42
Інфраструктура Криму обійшлася Україні в понад 105 млрд дол. - Кравчук
17 червня 2021, 20:27
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram