28 держав і міжнародних організацій мають намір взяти участь у саміті Кримської платформи – Кулеба
Вже 28 держав та міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві. Міністр вважає, що це є свідченням формування міжнародної коаліції з деокупації півострова
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews з посиланянм на Укрінформ.
Станом на зараз вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів і членів уряду, - сказав Кулеба.
Міністр вважає, що це є свідченням формування міжнародної коаліції з деокупації півострову.
Кулеба додав, що у саміті Кримської платформі очікується участь усіх провідних держав-партнерів України в Європі і Північній Америці.
Крим для Росії вже став чемоданом без ручки. Кримська платформа перетворить його на непідйомний вантаж, - наголосив глава МЗС.
За результатами саміту буде підписана Кримська декларація, текст якої майже узгоджений.
Як повідомлялося, 24 березня Зеленський підписав Стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму.