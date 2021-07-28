28 держав і міжнародних організацій мають намір взяти участь у саміті Кримської платформи – Кулеба

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Вже 28 держав та міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві. Міністр вважає, що це є свідченням формування міжнародної коаліції з деокупації півострова

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews з посиланянм на Укрінформ.

Станом на зараз вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів і членів уряду, - сказав Кулеба.

Міністр вважає, що це є свідченням формування міжнародної коаліції з деокупації півострову.

Кулеба додав, що у саміті Кримської платформі очікується участь усіх провідних держав-партнерів України в Європі і Північній Америці.

Крим для Росії вже став чемоданом без ручки. Кримська платформа перетворить його на непідйомний вантаж, - наголосив глава МЗС.

За результатами саміту буде підписана Кримська декларація, текст якої майже узгоджений.

Як повідомлялося, 24 березня Зеленський підписав Стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму.

Нагадаємо, дата проведення саміту "Кримської платформи" стала відома ще 18 січня. На саміті планують ухвалити рішення по деокупації півострова.