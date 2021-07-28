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28 июля 2021, 11:58 8

28 государств и международных организаций намерены принять участие в саммите Крымской платформы – Кулеба

28 июля 2021, 11:58 8
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Фото из открытых источников
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Уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве. Министр считает, что это является свидетельством формирования международной коалиции по деоккупации полуострова

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По состоянию на сейчас уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, председателей парламентов и членов правительства, - сказал Кулеба.

Министр считает, что это является свидетельством формирования международной коалиции по деоккупации полуострова.

Кулеба добавил, что в саммите Крымской платформе ожидается участие всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке.

Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъемный груз, - подчеркнул глава МИД.

По результатам саммита будет подписана Крымская декларация, текст которой почти согласован.

Как сообщалось, 24 марта Зеленский подписал Стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма.

Напомним, дата проведения саммита "Крымской платформы" стала известна еще 18 января. На саммите планируют принять решение по деоккупации полуострова.

Крым Крымская платформа саммит Дмитрий Кулеба МИД

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