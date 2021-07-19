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19 липня 2021, 17:10 8

У МЗС спростували потенційний розворот України на Cхід

19 липня 2021, 17:10 8
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Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві закордонних справ заявляють, що Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор на членство в ЄС і НАТО.

Про це пише Regionews з посиланням на Інтерфакс-Україна

За словами спікера МЗС Олега Ніколенка, курс на вступ до НАТО заркеплений в Конституції

"Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це-набуття членства в ЄС і НАТО. Питання про те, Захід чи схід у парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", - сказав Ніколенко.

Він підкреслив, що Україна високо цінує підтримку західних партнерів, зокрема США та ЄС, у протидії російській агресії та деокупації Криму та Донбасу.

"Паралельно Україна робить чимало роботи, щоб перетворитися на сучасну європейську демократичну державу. І цей шлях невідворотний. У той же час, це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами або регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один-національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований", - вказав Ніколенко.

Прес-секретар МЗС додав, що саме тому президент України поставив завдання міністру закордонних справ Дмитру Кулебі на додаток до системної роботи МЗС на досягнення членства України в ЄС і НАТО, розвивати відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки.

Раніше радник глави офісу Президента Андрія Єрмака і спікер ТКГ Олексій Арестович заявив про те, що"якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частини, то ми розвернемося на Cхід".

Донбас США ЄС НАТО МЗС

 
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