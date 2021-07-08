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08 липня 2021, 13:33 629

"Слуги" заперечують, що законопроект №5600 про зміни до Податкового кодексу підвищує податки для громадян

08 липня 2021, 13:33 629
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Фото з відкритих джерел
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Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що законопроект №5600 про зміни до Податкового кодексу щодо ставок оподаткування - не про підвищення податків для громадян

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

За словами Гетманцева, закон усуває прогалини в оподаткуванні та ліквідує невмотивовані пільгові норми, які дозволяли тій чи іншій галузі платити менше податків до бюджету.

Зараз ми прибираємо неправомірні пільги, які з’явилися за минулих влад, коли кожен олігарх пролобіював для своїх бізнесів вигідні умови оподаткування - у сільському господарстві, в енергетиці, в надрокористуванні. Це до питання, чому законопроєкт №5600 входить в антиолігархічний пакет, - сказав парламентар.

Нардеп заперечив, що цей проект забирає тютюновий акциз із бюджетів громад.

Це ще один міф. Ніхто навіть не обговорює таку можливість. Йдеться лише про переведення адміністрування акцизу (тобто збору цього податку) з місцевого рівня (тобто з роздрібної мережі) на загальнодержавний (на рівень виробників), - пояснив глава комітету.

За його словами, це покращить платіжну дисципліну та дасть до бюджету плюс 2-3 млрд гривень щороку.

Гроші не тільки залишаться у громадах, їх стане більше, - запевнив нардеп.

Депутат наголосив, що деякі норми закону підлягають доопрацюванню. ВР ухвалила його за основу.

Як повідомлялося, для ухвалення президентського закону про олігархів нардепи готові працювати цілий "зайвий" тиждень.

Слуга народа нардеп Податковий кодекс податки Данило Гетьманцев

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