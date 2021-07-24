Зеленский подписал указ о решении СНБО по противодействию двойному гражданству чиновников
Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о предупреждении двойного гражданства чиновников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.
Указом №305/2021 от 23 июля 2021 года вводится решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля 2021 года "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".
Согласно решению СНБО, в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, должна быть информация об отсутствии гражданства иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Также Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.
Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО.
Указ вступает в силу со дня его обнародования.
Как сообщалось, 13 июля Зеленский заявлял, что у отдельных депутатов ВР есть несколько паспортов.