Зеленский подписал указ о решении СНБО по противодействию двойному гражданству чиновников

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Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о предупреждении двойного гражданства чиновников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

Указом №305/2021 от 23 июля 2021 года вводится решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля 2021 года "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".

Согласно решению СНБО, в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, должна быть информация об отсутствии гражданства иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Также Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Как сообщалось, 13 июля Зеленский заявлял, что у отдельных депутатов ВР есть несколько паспортов.

Также стало известно, что иностранцам, воевавшим в ООС, упростят получение гражданства Украины. Кабинет Министров во время заседания 2 июня согласовал проект закона, которым упрощается процедура получения украинского гражданства иностранцам, которые воевали в зоне ООС на Донбассе.

В апреле на Франковщине СБУ обнаружила иностранное гражданство у трех топ-чиновников. Один из них имел доступ к секретной информации.