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13 липня 2021, 12:57 5

Зеленський заявляє, що в окремих депутатів ВР є кілька паспортів

13 липня 2021, 12:57 5
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Фото из открытых источников
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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в окремих депутатів Верховної Ради є кілька громадянств.

Як пише Regionews з посиланням на Укрінформ про це Глава держави заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Гуманітарна політика".

"Я знаю, що у деяких громадян України в українському парламенті ще залишилось інше громадянство, це не є питанням сьогоднішнього форуму, але повірте, ми над цим також дуже сильно працюємо. Якщо вони громадяни України, вони повинні бути громадянами України, а не декількох країн і власниками декількох громадянств чи паспортів", - зазначив Зеленський.

На уточнююче питання, чи має він на увазі когось конкретно Зеленський зазначив: "Я вже, чесно кажучи, десь рік ні на що не натякаю, а говорю те, що думаю@.

Нагадаємо, що у березні президент України Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо подвійного громадянства

Воно перезбачає, що українцям, які мають громадянство інших держав, хочуть заборонити зайняття посад в органах державної влади.

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