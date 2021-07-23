Президент призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки України
Новим головою Служби зовнішньої розвідки України став Олександр Литвиненко, який на цій посаді замінив Валерія Кондратюка
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ президента на офіційному сайті глави держави.
Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича Головою Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.
Перед цим, Зеленський своїм указом звільнив новопризначеного Олександра Литвиненко з попередньої посади - директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Про причини звільнення Валерія Кондратюка в указі президента не повідомляється.
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