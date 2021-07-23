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23 липня 2021, 13:22 4

Президент призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки України

23 липня 2021, 13:22 4
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Фото: з відкритих джерел
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Новим головою Служби зовнішньої розвідки України став Олександр Литвиненко, який на цій посаді замінив Валерія Кондратюка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ президента на офіційному сайті глави держави.

Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича Головою Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.

Перед цим, Зеленський своїм указом звільнив новопризначеного Олександра Литвиненко з попередньої посади - директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Про причини звільнення Валерія Кондратюка в указі президента не повідомляється.

Нагадаємо, що 13 липня Зеленський звільнив Ганну Янишену з посади голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області.
президент указ призначення розвідка Володимир Зеленський

 
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