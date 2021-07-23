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23 июля 2021, 18:13 10

Малюська назвал условия, при которых уйдет в отставку

23 июля 2021, 18:13 10
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Фото из открытых источников
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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что уйдет в отставку, если его об этом попросит кто-то из троих людей - его жена, Президент Украины Владимир Зеленский или премьер-министр Денис Шмигаль.

Об этом министр заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Так Малюська ответил на вопрос, что будет, если ВР или правительство решит отправить его в отставку.

Слухов множество, и я всегда, с первого дня, говорил сразу, что я за кресло не держусь. Решением парламента я, безусловно, уйду в отставку, но есть еще три человека, слов которых достаточно, чтобы я сразу написал заявление и уже собирал вещи — это Президент, премьер и жена моя. Со всеми названными людьми не было таких разговоров, - рассказал Малюська.

По его словам, нет незаменимых людей, "есть команда, есть Минюст, и Минюст сильный, мы создали очень хорошую команду”.

Но тем не менее, не было разговоров, просьб не было, я пока еще чувствую в себе силы немножко поработать, - проинформировал министр.

По его словам, после того, как он уйдет в отставку, он может ориентировочно на неделю поехать отдохнуть на море с семьей.

Но как только будет желание кого-то из названных лиц (жены, Премьера или Президента — ред.) — я сразу на море на неделю, а затем — работать где-то в другом месте, - уточнил Малюська.

Как сообщалось, нардеп Качура рассказал, к работе каких министров есть претензии у депутатского корпуса. У депутатского корпуса Верховной Рады есть претензии и вопросы относительно работы к министру обороны Андрею Тарану, министру юстиции Денису Малюське и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.

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