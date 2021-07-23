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23 июля 2021, 15:30 20

В Полтаве продолжается сессия горсовета: несмотря на отсутствие трех фракций, кворум собрался

23 июля 2021, 15:30 20
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Фото из открытых источников
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В Полтавском городском совете начали заседание пятой сессии VIII созыва. На него зарегистрировались 24 депутата из 42. Не явились представители трех политических партий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Сессионное заседание в Полтавском горсовете начали около 10:00 23 июля. Пришли избранники от политических партий "За майбутне", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партия простых людей". Не появились, как и обещали накануне, депутаты от "Слуги народа", "Ридного миста" и "Свободы".

Согласно распоряжения городского головы, во время сессии должны рассмотреть более полсотни вопросов, касающихся, в частности, жилищно-коммунального хозяйства, бюджета и передачи в собственность земли.

Как сообщалось вчера, сессия Полтавского горсовета могла не состояться: три фракции отказались от участия в ней. Часть депутатов Полтавского горсовета сообщила, что не придут на сессию, запланированную на 23 июля.

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