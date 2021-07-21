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21 июля 2021, 20:14 13

Стала известна дата визита президента Зеленского в США

21 июля 2021, 20:14 13
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Фото из открытых источников
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоится 30 августа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Президент Байден с нетерпением ожидает возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года, - говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в период продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Этот визит подтвердит наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности, а также нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, - говорится в сообщении.

Ранее ожидалось, что вероятная дата визита Зеленского в США - 26 июля. "Рабочей" датой визита Зеленского в Вашингтон называли 26 июля, но говорили, что США якобы хотят оттянуть приезд президента Украины.

9 июля пресс-секретарь Зеленского уточнил, что дата и повестка визита Зеленского в США на этапе согласования.

20 июля стало известно от посольства США, что Зеленский и Байден могут встретиться в августе.

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