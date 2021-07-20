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20 липня 2021, 14:30 24

Зеленський та Байден можуть зустрітися у серпні - посольство США

20 липня 2021, 14:30 24
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Фото з відкритих джерел
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Президенти України та Сполучених Штатів Володимир Зеленський та Джо Байден можуть зустрітися у серпні, однак точна дата наразі невідома.

Про це пише Regionews з посиланням на інтерв'ю Радіо "Свобода". тимчасового повіреного США в Україні Джорджа Кента.

"Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні", – зазначив він.

За його словами жодної перешкоди для зустрічі наразі немає.

"Зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена…Як я казав, зустріч буде влітку. Але не зараз", – зазначив Джордж Кент.

Нагадаємо, що Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джозефом Байденом прийняв запрошення відвідати США у липні цього року. Про те, що йдеться саме про липень, повідомляв і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Однак дату остаточно не погоджено

Україна США Офіс президента міністр президент

 
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