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29 червня 2021, 13:59 39

Партія "Голос" проведе з’їзд: коли та що розгляне

29 червня 2021, 13:59 39
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Фото з відкритих джерел
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Політична партія «Голос» планує провести з’їзд 29 липня

Про це повідомив народний депутат, голова фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"З’їзд партії планується 29 липня", – сказав він.

Нардеп додав, що серед питань порядку денного з‘їзду є удосконалення статуту за програмою та ідеологією партії, а також питання "партійного будівництва".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що десять депутатів від "Голосу” заявили про розкол і створили окреме об'єднання.

Пізніше у "Голосі" звинуватили нардепів, які створили власне об'єднання, у порушенні закону.

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Україна партія Голос парламент З'їзд

 
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