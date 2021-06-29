Партія "Голос" проведе з’їзд: коли та що розгляне
Політична партія «Голос» планує провести з’їзд 29 липня
Про це повідомив народний депутат, голова фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"З’їзд партії планується 29 липня", – сказав він.
Нардеп додав, що серед питань порядку денного з‘їзду є удосконалення статуту за програмою та ідеологією партії, а також питання "партійного будівництва".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що десять депутатів від "Голосу” заявили про розкол і створили окреме об'єднання.
Пізніше у "Голосі" звинуватили нардепів, які створили власне об'єднання, у порушенні закону.
Читайте також: Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми