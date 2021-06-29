Партія "Голос" проведе з’їзд: коли та що розгляне

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Про це повідомив народний депутат, голова фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"З’їзд партії планується 29 липня", – сказав він.

Нардеп додав, що серед питань порядку денного з‘їзду є удосконалення статуту за програмою та ідеологією партії, а також питання "партійного будівництва".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що десять депутатів від "Голосу” заявили про розкол і створили окреме об'єднання.

Пізніше у "Голосі" звинуватили нардепів, які створили власне об'єднання, у порушенні закону.

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