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16 липня 2021, 11:40 1056

У Раді знову побилися нардепи

16 липня 2021, 11:40 1056
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Фото з відкритих джерел
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У парламенту 16 липня знову сталася бійка між парламентарями - щось не поділили депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко та депутат від "Слуги народу" Микола Сольський

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Конфлікт почався з того, що нардеп Вадим Івченко накинувся на Миколу Сольського і завдав йому удару.

Народних обранців швидко втихомирили, але причина сутички поки залишається невідомою.

Ця бійка вже є третьою в цьому скликанні.

Нагадаємо, раніше Разумков розкритикував нардепів за бійки в Раді.

Україна бійка Верховна Рада нардеп парламент

 
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