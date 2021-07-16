У Раді знову побилися нардепи
У парламенту 16 липня знову сталася бійка між парламентарями - щось не поділили депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко та депутат від "Слуги народу" Микола Сольський
Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Конфлікт почався з того, що нардеп Вадим Івченко накинувся на Миколу Сольського і завдав йому удару.
Народних обранців швидко втихомирили, але причина сутички поки залишається невідомою.
Ця бійка вже є третьою в цьому скликанні.
Нагадаємо, раніше Разумков розкритикував нардепів за бійки в Раді.
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