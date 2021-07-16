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16 июля 2021, 14:28 150

Обращений относительно рассмотрения на внеочередной сессии закона о Большом гербе нет, - Разумков

16 июля 2021, 14:28 150
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты или президент Украины пока что не обращались к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно рассмотрения законопроекта о большом Государственном Гербе на внеочередной сессии парламента в августе

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Относительно большого герба, (рассмотрение соответствующего законопроекта-ред.) в августе возможно только на внеочередной сессии... По состоянию на сегодня ни один народный депутат или президент государства не обращались ко мне относительно этого, - отметил Разумков.

Он напомнил, что Верховная Рада включила этот вопрос в повестку дня сессии и сократила сроки подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении.

Хочу напомнить, что для принятия этого закона необходимо 300 голосов. Я не готов сейчас ответить, готовы ли все фракции его поддержать, или нет, - уточнил спикер.

Как сообщалось, 28 июня Президент Зеленский внес в Раду законопроект о большом Государственном гербе Украины. Президент на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном гербе Украины и определил его как неотложный.

Впоследствии стало известно, что часть фракций Рады не намерена поддерживать Большой герб Зеленского.

Вместе с тем, Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о большом Государственном гербе Украины.

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