Разумков назвав зміни, які потрібно внести у мовний закон
Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що необхідно внести зміни до мовного закону
Як повідомив він в інтерв'ю виданню "Ліга.net", потрібно привести норми закону у відповідність з рішенням Венеціанської комісії, пише RegioNews.
На питання про те, які саме потрібні зміни до закону, Разумков відповів: "Наприклад, привести норми закону у відповідність з рішенням Венеціанської комісії".
Відомо, що у грудні 2019-го Венеціанська комісія оприлюднила висновок до закону про державну мову України. Згідно з ним, Україна повинна прийняти закон про національні меншини, а поки цього не сталося, перенести виконання норм закону про мову, які вже діють.
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