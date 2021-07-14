Разумков назвав зміни, які потрібно внести у мовний закон

Фото з відкритих джерел

Як повідомив він в інтерв'ю виданню "Ліга.net", потрібно привести норми закону у відповідність з рішенням Венеціанської комісії, пише RegioNews.

На питання про те, які саме потрібні зміни до закону, Разумков відповів: "Наприклад, привести норми закону у відповідність з рішенням Венеціанської комісії".

Відомо, що у грудні 2019-го Венеціанська комісія оприлюднила висновок до закону про державну мову України. Згідно з ним, Україна повинна прийняти закон про національні меншини, а поки цього не сталося, перенести виконання норм закону про мову, які вже діють.