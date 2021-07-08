НАЗК вимагає звільнити суддю КСУ через цитату з роману "Три мушкетери"

Національна агенція з питань запобігання та протидії корупції вимагає звільнити суддю Конституційного суду Ігоря Сліденка, зокрема через використання у листі цитати з роману Олександра Дюма "Три мушкетери".

Як пише Regionews з посиланням на прес-службу НАЗК, відповідний лист на адресу в.о. голови КСУ Сергія Головатого спрямував заступник голови агенції Роман Сухоставець.

" Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України (КСУ) щодо неетичної поведінки судді КСУ Ігоря Сліденка. Суддя КСУ Ігор Сліденко неодноразово порушував етичні принципи, а тому має бути звільнений", - зазначається у повідомленні НАЗК.

У НАЗК обгрунтовують своє рішення, зокрема тим, що суддя готував рішення про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів попри заяву про самовідвід.

Ще однією причиною для звільнення Сліденка, на думку "антикорупціонерів", є лист з погрозою одному з членів НАПК з цитатою з Роману Олександра Дюма. Лист було надіслано французькою мовою. Його переклад українською наступний:

" А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н."

Крім цього у НАЗК невдоволені окремими заявами Сліденка в інтерв’ю ЗМІ.

" Наприклад, в одному інтерв’ю Ігор Сліденко зазначив: "Формально я порушив закон, дійсно, але жодних фізичних можливостей, оскільки я перебував за кордоном, подати їх вчасно в мене не було"…. на підставі ст. 21 Закону України "Про КСУ" НАЗК просить Постійну комісію з питань регламенту та етики КСУ притягнути Ігоря Сліденка до дисциплінарної відповідальності шляхом звільнення його з посади судді КСУ",- зазначають в НАЗК.

Нагадаємо, що Ігор Сліденко ще минулого року написав заяву про відставку. Своє рішення він пояснив тиском з боку Офісу Президента