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13 июля 2021, 20:03 58

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова

13 июля 2021, 20:03 58
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Фото из открытых источников
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Депутатская фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел

Об этом заявила лидер партии и фракции Юлия Тимошенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы не принимали участия в голосовании за отставку ни одного министра, потому что мы не формировали это правительство, а потому абсолютно не несем ответственности за последствия его работы. Как и раньше, ни за какие отставки мы голосовать не будем, – сказала Тимошенко.

Она отметила, что замена отдельных лиц не имеет смысла, поскольку необходимо "менять всю эту власть и менять полностью стратегию развития Украины".

На вопрос о возможных причинах решения Арсена Авакова уйти в отставку и о том, мог ли он написать заявление на личной просьбе президента Владимира Зеленского, Тимошенко ответила: "Я думаю, что никто правды не знает, кроме Зеленского и Авакова. А делать какие-либо предложения – слишком ответственно".

В то же время она уточнила, что пока не располагает информацией о возможном заседании Рады в четверг, на котором может быть проголосован вопрос об отставке Авакова. Лидер "Батькивщины" отметила, что "пока никаких объяснений на эту тему не было".

Как сообщалось, Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел в соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".

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