В четверг Рада может рассмотреть отставку Авакова - СМИ
Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
Об этом сообщают НВ, а также УНН со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.
В четверг ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова, - цитирует УНН свои источники.
Источники же НВ считают, что секретарь СНБО Данилов может перейти работать в Министерство внутренних дел после отставки нынешнего министра.
Как сообщали СМИ 15 июня, осенью Авакова могут отправить в отставку.
Напомним, Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с февраля 2014 года.
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