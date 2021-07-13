В четверг Рада может рассмотреть отставку Авакова - СМИ

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Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Об этом сообщают НВ, а также УНН со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

В четверг ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова, - цитирует УНН свои источники.

Источники же НВ считают, что секретарь СНБО Данилов может перейти работать в Министерство внутренних дел после отставки нынешнего министра.

Как сообщали СМИ 15 июня, осенью Авакова могут отправить в отставку.

Напомним, Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с февраля 2014 года.