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13 июля 2021, 16:13 165

В четверг Рада может рассмотреть отставку Авакова - СМИ

13 июля 2021, 16:13 165
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Об этом сообщают НВ, а также УНН со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

В четверг ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова, - цитирует УНН свои источники.

Источники же НВ считают, что секретарь СНБО Данилов может перейти работать в Министерство внутренних дел после отставки нынешнего министра.

Как сообщали СМИ 15 июня, осенью Авакова могут отправить в отставку.

Напомним, Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с февраля 2014 года.

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