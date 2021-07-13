Разумков вдруге за тиждень скликав позачергово Раду

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Як пише Regionews з посиланням на Facebook очільника парламенту засідання скликано за ініціативою Президента України

"Підписав розпорядження про скликання у четвер позачергового засідання Верховної Ради на вимогу Президента України. Вже традиційно воно розпочнеться о 16:00. На порядку денному переважно екологічні ініціативи, а саме: проекти законів "Про державний екологічний контроль" (№3091) та "Про території Смарагдової мережі" (№4461), а також щодо промислового забруднення (№4167), збереження лісів (№5650) та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339)", - зазначає спікер

Крім того, заплановано розгляд законопроекту, який передбачає посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№3576), та проекту закону щодо імплементації міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№2351).

Ще одна ініціатива, яку розгляне парламент, стосується впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463).

Загалом до розгляду запропоновано 13 законопроектів.

Нагадаємо, що 13 липня о 16.00 заплановане позачергове засідання парламенту. Серед іншого парламентарі мають намір визначитися щодо законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.