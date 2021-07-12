Меркель пообіцяла Україні від Німеччини 1,5 млн доз вакцини

Фото Укрінформ

Німеччина допоможе Україні у боротьбі з коронавірусом, зокрема, передасть півтора мільйона вакцин проти COVID-19

Це пообіцяла канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Я рада, що ми можемо в боротьбі з пандемією COVID-19 пообіцяти сьогодні Україні 1,5 млн доз вакцини. Це перший крок, - заявила Меркель.

Два лідери провели коротку бесіду до зустрічі з пресою, після чого перемовини будуть продовжені за вечерею. На порядку денному - реформи в Україні, поступ Мінського процесу, транзит газу у контексті проєкту "Північний потік-2".

Як повідомлялося, 9 липня у Меркель розповіли, про що канцлер розмовлятиме з Зеленським. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить низку питань, зокрема врегулювання конфлікту на Донбасі та реформи.

Згодом речник Зеленського розповів, про що президент говоритиме з Меркель: Зеленський до Берліна "везе аргументи" проти Північного потоку.