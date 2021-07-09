Зеленський виходить у другий тур і виграє президентські вибори - опитування "Социса"

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то в другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (28,8% серед визначилися і готових брати участь у голосуванні) і п'ятий Президент України Петро Порошенко (18,4%), а в другому турі знову переміг би Зеленський.

Як пише Regionews, про це свідчать дані опитування Центру SOCIS

За інформацією соціологів, якби вибори президента пройшли найближчої неділі, то за Володимира Зеленського проголосували 22,2% серед усіх опитаних респондентів, або 28,8% - серед тих, що визначилися і готових брати участь у голосуванні, за Петра Порошенка - 14,2% або 18,4%, за Ігоря Смешка - 7,9% або 10,3%, за Юлію Тимошенко - 6,5% або 8,5%, за Юрія Бойка-6,1% або 7,9%.

Якщо ж у другий тур виходять Президент України Володимир Зеленський і його попередник Петро Порошенко, то за Зеленського проголосували б 60% серед респондентів, які визначилися і готових брати участь у голосуванні, за Порошенка-40%.

У парі Зеленський-Бойко, за Зеленського проголосували б 76% серед респондентів, що визначилися і готових брати участь у голосуванні, за Бойка - 24%. У парі Порошенко-Бойко, за Порошенка проголосували б 60% серед респондентів, що визначилися і готових брати участь у голосуванні, за Бойка - 40%.

Терміни проведення дослідження: 25 – 30 червня 2021 року; Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області; Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей; Загалом, було опитано 2000 респондентів; Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів; Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% – для показників близьких до 10% та +/-1.1% – для показників, близьких до 5%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, в червні за Зеленського готові були проголосувати 32,4% визначилися.