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30 червня 2021, 19:45 365

Комітет Ради підтримав законопроєкт про великий Державний Герб

30 червня 2021, 19:45 365
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Фото з відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту включити до порядку денного сесії президентський законопроєкт №5712 "Про великий Державний Герб України"

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету у середу, 30 червня, пише RegioNews.

За результатами голосування, 17 членів комітету підтримали включення проєкту закону до порядку денного сесії, ніхто не проголосував проти і шість утрималися.

"Рішення ухвалено", – підсумував голова комітету Андрій Клочко (фракція "Слуга народу").

Відомо, що, відповідно до Конституції, для ухвалення великого герба необхідні голоси не менш ніж двох третин від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів.

У пояснювальній записці до президентського законопроєкту мовиться, що необхідність ухвалення цього акта обґрунтовується потребою виконати статтю Конституції.

Нагадаємо, 29 червня в Раді з'явився законопроєкт Зеленського про великий герб України. Також з'явилося зображення Великого герба України.

Україна герб Верховна Рада законопроєкт парламент

 
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