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05 липня 2021, 14:28 28

Сім партій проходять у Раду – КМІС

05 липня 2021, 14:28 28
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Фото з відкритих джерел
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Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці червня, до нього б пройшли б 7 партій. Найбільшу підтримку отримала б партія “Слуга народу”

Про це пише RegioNews з посиланням на Київський міжнародний інститут соціології.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося з 22 по 29 червня.

Найбільшу підтримку отримала б партія "Слуга народу” (20,6% серед тих, хто визначився з вибором).

Друге місце з приблизно однаковою підтримкою (в межах статистичної похибки) "ділять” "ОПЗЖ” (16,9%), "ЄС” (15%) і "Батьківщина” (14,7%). Також набирають понад 5% "Сила і честь” (7%), РПЛ (5,7%) і "Українська стратегія Гройсмана” (5,1%).

Опитування проводилося методом собистого ("face-to-face”) інтерв’ю. Опитали 2031 респондента, що мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Як повідомлялося, згідно з результатами цього ж опитування, більшість українців не схвалюють дії Зеленського.

опитування КМІС соціологія партїї Верховна Рада

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