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05 липня 2021, 13:59 14

Більшість українців не схвалюють дії Зеленського: результати опитування

05 липня 2021, 13:59 14
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Фото з відкритих джерел
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52,7% опитаних українців не схвалюють діяльність президента України Володимира Зеленського, схвалюють - 34,1%

Як пише RegioNews, про це йдеться в оприлюднених у понеділок, 5 липня, результатах всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Українці, скоріше, негативно оцінюють діяльність президента В. Зеленського: 52,7% не схвалюють його діяльність проти 34,1%, які схвалюють (ще 13,2% не визначилися або відмовилися відповідати на запитання)", - зазначають соціологи.

Окрім того, 64% українців вважають, що справи у країні йдуть у неправильному напрямку. Оптимістично оцінюють напрямок руху справ 20%, а ще 16% не змогли або відмовилися відповісти на запитання.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що за Зеленського готові проголосувати 32% громадян.

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