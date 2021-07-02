Донбасу загрожує екологічна катастрофа: названа причина

Фото: з відкритих джерел

У Кабінеті Міністрів України заявляють про можливу екологічну катастрофу на Донбасі, яка може статися в найближчі кілька місяців

Як передає RegioNews, про це заявив у коментарі "РБК-Україна" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За кілька місяців ми матимемо екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу та у південних районах Ростовської області", - заявив Резніков.

Так, закривши й затопивши десятки шахт, окупанти поставили під загрозу джерела питної води, якими користується близько 800 тисяч осіб.

Ситуація з покинутими заводами і шахтами на тимчасово окупованих територіях - вкрай загрозлива. Оцінити їх стан і попередити лихо майже неможливо", - зазначає Резніков.

За його словами, бойовики не допускають до цих підприємств навіть міжнародних спостерігачів, попри те, що серед них є не тільки небезпечні хімічні об'єкти, а й радіаційні.

Раніше повідомлялося, що українська делегація в ТКГ заявила, що на окуповані території не пускають інспекторів МАГАТЕ.