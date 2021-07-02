08:46  02 июля
В Украине за сутки обнаружили почти 700 новых больных COVID-19
08:29  01 июля
В Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен
08:11  02 июля
Обострение на Донбассе: 26 нарушений за сутки, есть травмированный
UA | RU
UA | RU
02 июля 2021, 09:41 6

Донбассу грозит экологическая катастрофа: названа причина

02 июля 2021, 09:41 6
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Кабинете Министров Украины заявляют о возможной экологической катастрофе на Донбассе, которая может произойти в ближайшие несколько месяцев

Как передает RegioNews, об этом заявил в комментарии "РБК-Украина" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - заявил Резников.

Так, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.

Ситуация с заброшенными заводами и шахтами на временно оккупированных территориях - крайне угрожающая. Оценить их состояние и предупредить бедствие почти невозможно", - отмечает Резников.

По его словам, боевики не допускают к этим предприятиям даже международных наблюдателей, несмотря на то, что среди них есть не только опасные химические объекты, но и радиационные. Такие объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ТКГ заявила, что на оккупированные территории не пускают инспекторов МАГАТЭ.

оккупанты Донбасс экология вода шахта война

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua