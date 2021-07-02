Донбассу грозит экологическая катастрофа: названа причина
В Кабинете Министров Украины заявляют о возможной экологической катастрофе на Донбассе, которая может произойти в ближайшие несколько месяцев
Как передает RegioNews, об этом заявил в комментарии "РБК-Украина" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - заявил Резников.
Так, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.
Ситуация с заброшенными заводами и шахтами на временно оккупированных территориях - крайне угрожающая. Оценить их состояние и предупредить бедствие почти невозможно", - отмечает Резников.
По его словам, боевики не допускают к этим предприятиям даже международных наблюдателей, несмотря на то, что среди них есть не только опасные химические объекты, но и радиационные. Такие объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.
Ранее сообщалось, что украинская делегация в ТКГ заявила, что на оккупированные территории не пускают инспекторов МАГАТЭ.