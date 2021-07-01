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01 июля 2021, 17:33 6

Рада одобрила закон о коренных народах

01 июля 2021, 17:33 6
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада Украины одобрила законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5506 “О коренных народах Украины”

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

"За" проголосовали 325 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что целью документа является определение правового статуса коренных народов и установления правовых гарантий на полное обладание всеми правами человека и основополагающими свободами лиц, относящихся к коренным народам Украины, которые установлены нормами международного права, предусмотренные в Конституции и законах Украины.

В частности, в законопроекте определяется, что коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения, не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, есть крымские татары, караимы, крымчаки.

В соответствии с положениями законодательного акта, коренные народы Украины и их представители имеют право, коллективно и индивидуально, на полное обладание всеми правами человека и основополагающими свободами, определенными в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации ООН о правах коренных народов и в международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

Законом предусматривается определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, вопросы международного представительства.

Как сообщалось, текст законопроекта Зеленского о коренных народахвился в мае на сайте парламента.

Владимир Зеленский закон Верховная Рада президент голосование

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