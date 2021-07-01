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01 липня 2021, 14:47 625

Рада перейменувала селище на Донбасі у Нью-Йорк

01 липня 2021, 14:47 625
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Фото з відкритих джерел
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Парламент на засіданні 1 липня перейменував селище міського типу Новгородське в Нью-Йорк

Як пише RegioNews з посиланням на засідання Ради, 301 народний депутат схвалив проект постанови №5081.

У пояснювальній записці вказано, що Донецька обласна військово-цивільна адміністрація звернулась до ВР з поданням про перейменування Новгородського на Нью-Йорк.

Селище міського типу розташоване на відстані 42 км від районного центру міста Бахмут. У ньому проживає близько 12 тисяч мешканців.

Перейменування смт. Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

Нагадаємо, нещодавно Рада збільшила територію міста Миргород Полтавської області.

Донбас Україна Верховна Рада законопроєкт парламент

 
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