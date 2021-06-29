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29 червня 2021, 12:05 268

Лещенко у п'ятницю звітуватиме перед нардепами щодо відкриття ринку землі

29 червня 2021, 12:05 268
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Фото з відкритих джерел
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Під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 2 липня, виступить міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко

Про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради, передає RegioNews.

"Була пропозиція, пов‘язана із реформою землі. Пропонується запросити на годину запитань до уряду все ж таки Лещенка, профільного міністра", – сказав спікер.

Крім цього, він зауважив, що під час запитань до уряду у народних депутатів, як завжди, буде можливість поставити запитання прем‘єр-міністру Денису Шмигалю.

Нагадаємо, наприкінці травня Шмигаль розпорядився розробити документи для запуску ринку землі.

Верховна Рада

 
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