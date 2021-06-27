В Одесі суд виправдав військового, який у 2014 році перейшов на бік окупантів

Фото: mil.in.ua

Про це повідомляє Цензор.Нет, передає RegioNews.

Відомо, що харківʼянин Владислав Баглй 1995 року народження у 2013 році вступив до Севастопольського Військово-Морського інституту ім.Нахімова, де прийняв Військову Присягу на вірність українському народові.

Після окупації Криму продовжив навчання і прийняв "військову присягу Російської Федерації". Видання зазначає, що восени 2018 року в Одесі він влаштувався на роботу в дельфінарій "НЕМО".

При цьому він нібито відвідував окупований Крим, виїжджав за кордон, а також публікував у соцмережах фотографії з друзями зі спеціальних підрозділів розвідки Чорноморського флоту РФ та ФСБ.

Відносно військовослужбовців, які зрадили Українську Присягу, раніше було порушено кримінальні справи за статтею 408 ч.1 Кримінального Кодексу України (дезертирство).

Рішенням судді Наталії Кузьменко від 12.03.2021 Владислав Баглай визнаний невинним у зв’язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні завершили розслідування справи кримських чиновників-зрадників.