На ринках Києва через спеку заборонили продавати молоко та рибу

У Києві ринкам з 24 червня заборонили продавати низку продуктів, які швидко псуються

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба, передає RegioNews.

За його словами, заборонено торгувати на столичних ринках наступними продуктами:

молочна продукція;

риба;

м'ясо-ковбасні;

кондитерські вироби з кремами.

Локації, де вимога буде порушуватись, закриватимуться", - написав він.

Кулеба також додав, що у літній період у Києві буде 80 локацій, де працюватимуть сезонні та сільськогосподарські ярмарки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві зафіксували найвищу температуру з 1946 року.