12:42  25 червня
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ у липні майже на 10%
09:19  25 червня
Проти мера Рівного відкрили провадження через обіцянку "запакувати всіх ромів в автобус"
18:07  25 червня
В зоні ООС бойовики здійснили сім обстрілів позицій ЗСУ - штаб
UA | RU
UA | RU
25 червня 2021, 18:40 365

На ринках Києва через спеку заборонили продавати молоко та рибу

25 червня 2021, 18:40 365
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Києві ринкам з 24 червня заборонили продавати низку продуктів, які швидко псуються

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба, передає RegioNews.

За його словами, заборонено торгувати на столичних ринках наступними продуктами:

  • молочна продукція;
  • риба;
  • м'ясо-ковбасні;
  • кондитерські вироби з кремами.

Локації, де вимога буде порушуватись, закриватимуться", - написав він.

Кулеба також додав, що у літній період у Києві буде 80 локацій, де працюватимуть сезонні та сільськогосподарські ярмарки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві зафіксували найвищу температуру з 1946 року.

Київ продукти КМДА ринки заборона

Кабмін затвердив заходи з протидії індійському штаму COVID-19
25 червня 2021, 16:12
КМДА спростувала заяву Данілова про пацієнтів із індійським штамом
25 червня 2021, 14:56
У Києві зафіксували найвищу температуру за майже сто років спостережень
25 червня 2021, 13:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram