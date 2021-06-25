На ринках Києва через спеку заборонили продавати молоко та рибу
У Києві ринкам з 24 червня заборонили продавати низку продуктів, які швидко псуються
Про це у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба, передає RegioNews.
За його словами, заборонено торгувати на столичних ринках наступними продуктами:
- молочна продукція;
- риба;
- м'ясо-ковбасні;
- кондитерські вироби з кремами.
Локації, де вимога буде порушуватись, закриватимуться", - написав він.
Кулеба також додав, що у літній період у Києві буде 80 локацій, де працюватимуть сезонні та сільськогосподарські ярмарки.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві зафіксували найвищу температуру з 1946 року.
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