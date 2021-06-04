Із державних дач під Києвом виселять Табачника, Богатирьову і ще 18 осіб - Данілов

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Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов за підсумками засідання заявив, що перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці

Про це він заявив під час підсумкового брифінгу, передає RegioNews.

Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці", - сказав Данілов.

Він також зачитав список цих осіб, який виглядає наступним чином:

Панасюк Олена Вікторівна;

Зубко Людмила Миколаївна;

Івченко Віктор Анатолійович;

Матвієнко Ольга Василівна;

Піскун Святослав Михайлович;

Юрчик Сергій Володимирович;

Гаврилюк Лідія Михайлівна;

Васюник Іван Васильович;

Лавринович Олександр Володимирович;

Череп Валерій Іванович;

Гайсинський Юрій Олександрович;

Табачник Дмитро Володимирович;

Петренко Микола Миколайович;

Макар'ян Давид Борисович;

Макар'ян Борис Петрович;

Папіш Ілля Йосипович;

Ільїн Олександр Ігоревич;

Богатирьова Раїса Василівна;

Семиноженко Володимир Петрович;

Тополов Віктор Семенович.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський доручив провести аудит земельних ділянок та будівництва будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.