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04 червня 2021, 17:21 299

Із державних дач під Києвом виселять Табачника, Богатирьову і ще 18 осіб - Данілов

04 червня 2021, 17:21 299
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Фото: із відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов за підсумками засідання заявив, що перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці

Про це він заявив під час підсумкового брифінгу, передає RegioNews.

Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці", - сказав Данілов.

Він також зачитав список цих осіб, який виглядає наступним чином:

  • Панасюк Олена Вікторівна;
  • Зубко Людмила Миколаївна;
  • Івченко Віктор Анатолійович;
  • Матвієнко Ольга Василівна;
  • Піскун Святослав Михайлович;
  • Юрчик Сергій Володимирович;
  • Гаврилюк Лідія Михайлівна;
  • Васюник Іван Васильович;
  • Лавринович Олександр Володимирович;
  • Череп Валерій Іванович;
  • Гайсинський Юрій Олександрович;
  • Табачник Дмитро Володимирович;
  • Петренко Микола Миколайович;
  • Макар'ян Давид Борисович;
  • Макар'ян Борис Петрович;
  • Папіш Ілля Йосипович;
  • Ільїн Олександр Ігоревич;
  • Богатирьова Раїса Василівна;
  • Семиноженко Володимир Петрович;
  • Тополов Віктор Семенович.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський доручив провести аудит земельних ділянок та будівництва будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

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