Із державних дач під Києвом виселять Табачника, Богатирьову і ще 18 осіб - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов за підсумками засідання заявив, що перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці
Про це він заявив під час підсумкового брифінгу, передає RegioNews.
Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці", - сказав Данілов.
Він також зачитав список цих осіб, який виглядає наступним чином:
- Панасюк Олена Вікторівна;
- Зубко Людмила Миколаївна;
- Івченко Віктор Анатолійович;
- Матвієнко Ольга Василівна;
- Піскун Святослав Михайлович;
- Юрчик Сергій Володимирович;
- Гаврилюк Лідія Михайлівна;
- Васюник Іван Васильович;
- Лавринович Олександр Володимирович;
- Череп Валерій Іванович;
- Гайсинський Юрій Олександрович;
- Табачник Дмитро Володимирович;
- Петренко Микола Миколайович;
- Макар'ян Давид Борисович;
- Макар'ян Борис Петрович;
- Папіш Ілля Йосипович;
- Ільїн Олександр Ігоревич;
- Богатирьова Раїса Василівна;
- Семиноженко Володимир Петрович;
- Тополов Віктор Семенович.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський доручив провести аудит земельних ділянок та будівництва будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.
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