Михайло Добкін: зараз Харковом керує не команда Кернеса, а команда Авакова-Фукса

Міський голова Харкова в 2006-2010 рр. Михайло Добкін вважає, що теперішній керівник Харкова Ігор Терехов просто прикривається ім'ям Геннадія Кернеса і є маріонеткою глави МВС Арсена Авакова і бізнесмена Павла Фукса

Про це він сказав в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі Україна24.

Михайло Добкін зазначив, що його рішення балотуватися в Харкові пов'язане виключно з тим, що спочатку Геннадій Кернес дуже важко захворів, а потім його не стало.

"Якби сьогодні він (Геннадій Кернес - ред.) був серед нас і займав втретє заслужено місце харківського міського голови, у мене намірів балотуватися в Харкові не було б, тому що при ньому місто розквітало, рухалося в тому напрямку, який я бачив абсолютно правильним", - сказав політик.

За словами Михайла Добкіна, та команда, яку зараз в мерії очолює тимчасовий мер Ігор Терехов, до Кернеса жодного відношення не має.

"Вони називають себе його друзями і товаришами, але це - не команда Кернеса, це - команда пана Авакова, це - команда Фукса, якого тепер знає вся країна. Їх завдання зробити з Харкова те, що "команда" Кличка робить з Києва. Сидіти на потоках, пиляти бюджет і виставляти мера просто як візитну картку, що він ніби є і ходить, як "говоряча голова" з усіма розмовляє", - сказав політик.

За словами Михайла Добкіна, "при мені не буде ні найменшого шансу управляти Харковом, тому вони зі мною борються. Сьогодні поліція на боці цих людей, котрі незрозуміло як прийшли у керівництво міста".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що після того, як Геннадій Кернес захворів і не міг перебувати в Харкові, Павло Фукс привів до влади в місті повністю несамостійне керівництво.

"У нас з'являється керівництво міста, яке несамостійне в прийнятті своїх рішень. Ось вони щось збираються зробити і будуть питати спочатку у команди Авакова, чи можна, потім біжать убік до Фукса... Раніше бігли, я думаю після вчорашніх санкцій скоро він і сам побіжить", - заявляв Добкін.

Як повідомлялося, 18 червня РНБО України ввів персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Підставою стало незаконне отримання компаніями Фукса ліцензій на видобуток корисних копалин на території України. Санкції включають блокування активів і обмеження торгових операцій.

На початку року Павло Фукс висловився на підтримку кандидатури в.о. мера Харкова Ігоря Терехова на майбутніх позачергових мерських виборах.

31 жовтня 2021 року в Харкові пройдуть позачергові вибори міського голови.