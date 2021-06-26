Михаил Добкин: Сейчас Харьковом руководит не команда Кернеса, а команда Авакова-Фукса

Городской голова Харькова в 2006-2010 гг. Михаил Добкин считает, что теперешний руководитель Харькова Игорь Терехов просто прикрывается именем Геннадия Кернеса и является марионеткой главы МВД Арсена Авакова и бизнесмена Павла Фукса

Об этом он сказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале Украина24.

Михаил Добкин отметил, что его решение баллотироваться в Харькове связано исключительно с тем, что сначала Геннадий Кернес очень тяжело заболел, а потом его не стало.

"Если бы сегодня он (Геннадий Кернес – ред.) был среди нас и занимал третий раз заслуженно место харьковского городского головы, у меня намерений баллотироваться в Харькове не было бы, потому что при нём город расцветал, двигался в том направлении, который я видел абсолютно правильным", - сказал политик.

По словам Михаила Добкина, та команда, которую сейчас в мэрии возглавляет временный мэр Игорь Терехов, к Кернесу никакого отношения не имеет.

"Они называют себя его друзьями и товарищами, но это - не команда Кернеса, это - команда господина Авакова, это - команда Фукса, которого теперь знает вся страна. Их задача сделать из Харькова то, что "команда" Кличко делает из Киева. Сидеть на потоках, пилить бюджет и выставлять мэра просто как визитную карточку, что он как бы есть и ходит, как "говорящая голова" со всеми разговаривает", - сказал политик.

По словам Михаила Добкина, "при мне не будет ни малейшего шанса управлять Харьковом, поэтому они со мной борются. Сегодня полиция на стороне этих людей, непонятно как пришедших в руководство города".

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что после того, как Геннадий Кернес заболел и не мог находится в Харькове, Павел Фукс привел к власти в городе полностью несамостоятельное руководство.

"У нас появляется руководство города, которое несамостоятельно в принятии своих решений. Вот они что-то собираются сделать и будут спрашивать сначала у команды Авакова, можно ли, потом бегут в сторону к Фуксу... Раньше бежали, я думаю после вчерашних санкций скоро он и сам побежит", – заявлял Добкин.

Как сообщалось, 18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Основанием стало незаконное получение компаниями Фукса лицензий на добычу полезных ископаемых на территории Украины. Санкции включают блокирование активов и ограничение торговых операций.

В начале года Павел Фукс высказался в поддержку кандидатуры и.о. мэра Харькова Игоря Терехова на будущих внеочередных мэрских выборах.

31 октября 2021 года в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы.